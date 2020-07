Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) EMERGENZA E SCOSTAMENTO, GOVERNO ALL’ESAME DEL SENATO Leggi su dire

berlusconi : Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all’emergenza non prelude ad alcun ca… - gariwo_onlus : Attivista e imprenditrice, è stata pioniera nel mondo arabo dell'ideazione di un sistema di monitoraggio parlamenta… - megreliano1 : RT @berlusconi: Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all’emergenza non prelude ad alcun cambiament… - ruspus1970 : @robersperanza @Anna33289994 E multare chi non li porta come un certo politico che nega tutto ciò e fa comizi senza… - fulviosluga : RT @berlusconi: Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all’emergenza non prelude ad alcun cambiament… -

Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 luglio 2020 - DIRE.it Dire Conte: "Proroga dello stato di emergenza fino a ottobre"

Il Presidente del Consiglio: «La decisione è necessaria perché la pandemia non si è ancora risolta e non ha esaurito i suoi effetti» Si alla proroga. Giuseppe Conte a Palazzo Madama entra subito nel v ...

Australia, criticata per il look: il "vestito spazzatura" della parlamentare spiazza tutti Video

Un vestito spazzatura per combattere le critiche. L'ironico video di Nicolle Flint, parlamentare australiana del partito liberale, attaccata duramente per il vestiario dall'editorialista del Sunday Ma ...

