Tg Musica, edizione del 28 luglio 2020

Ultime Notizie dalla rete : Musica edizione Tg Musica – Edizione del 28 luglio Diregiovani Fano Jazz by The Sea: questa sera tre location per tanta musica in città

Fano (PU) – La quinta giornata della XXVIII edizione di Fano Jazz By The Sea si preannuncia tra le più artisticamente interessanti e stimolanti dell’intero Festival. Parte, innanzitutto, la sezione “ ...

Casamarciano: si conclude la X edizione di Scenari Casamarciano

CASAMARCIANO - La X è stata senz'altro un'edizione inconsueta, ma non di certo in tono minore, Anzi, il buon esito dell'ormai noto festival del teatro cittadino ha raccolto grande entusiasmo e favore ...

