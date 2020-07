Terrorismo, minaccia oggi da estrema destra non da jihad (Di martedì 28 luglio 2020) Non è più il Terrorismo jihadista, ma quello dell'estrema destra a rappresentare oggi la principale minaccia per Stati Uniti ed Europa. E' quanto sostengono diversi esperti ed ex membri delle forze dell'ordine impegnati nel monitoraggio delle attività violente di gruppi estremisti, citati dalla Nbc, secondo cui gli alti livelli di disoccupazione causati dalla pandemia di Covid-19, le scarse prospettive di sviluppo economico e la diffusione di fake news via internet e social media potrebbero accelerarne la radicalizzazione."Negli ultimi due anni negli Stati Uniti una crescente percentuale di piani e attacchi si è spostata dalle motivazioni jihadiste alle attività di estrema destra", ha detto Seth Jones, ... Leggi su ilfogliettone

