Terrorismo: l’estrema destra è diventata più pericolosa degli islamici (Di martedì 28 luglio 2020) Lo jihadismo potrebbe rappresentare a breve una minaccia secondaria rispetto alla nascita di nuove forze di estrema destra Fonte foto: (Getty Images)Il nuovo che avanza tra i giovani non lascia pensare a nulla di positivo. Secondo le ultime ricerche, tra le ultime offensive terroristiche, una sola su quattordici sarebbe riconducibile ad estremisti islamici. La nascita e crescita di nuovi gruppi fondamentalisti, ma dell’estrema destra, preoccupano Europa e Stati Uniti. Ad informare i governi, alcuni ex membri delle forze dell’ordine che ora monitorano le attività violente presenti negli Stati Uniti ed in Europa. Terrorismo, nel 2020 solo un caso è riconducibile all’Islam Fonte foto: (Getty Images)Il direttore del Transnational Threats Project presso il think tank ... Leggi su chenews

