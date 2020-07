Terremoto a Latina, forte scossa di magnitudo 2.6: i dettagli (Di martedì 28 luglio 2020) Terremoto avvertito nella Costa Laziale Meridionale: da quanto si apprende, la scossa è stata di magnitudo 2.6. Latina: gli abitanti della Costa Laziale hanno avvertito una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 2.6. A lanciare la notizia è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nello specifico, è stata la Sala Sismica di INGV Roma … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Milli19751 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale (Latina) Prof=12Km #INGV_249268… - ninda1952 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale (Latina) Prof=12Km #INGV_249268… - lciucciovino : RT @TerremotiLive: Nuovo #terremoto di magnitudo 2.6 ML (profondità 11.7 Km) in zona Costa Laziale meridionale (Latina) Fonte #INGV https:/… - MassimoChiaram7 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale (Latina) Prof=12Km #INGV_249268… - jimihendrix1980 : #RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 21:13 IT del 28-07-2020, Costa Laziale meridionale (Latin… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Latina Doppia scossa di terremoto: trema la terra tra le province di Roma e Latina latinaoggi.eu Cisterna, il sindaco Carturan presenta le dimissioni: ‘Tra 20 giorni deciderò se ritirarle’

Terremoto politico a Cisterna di Latina dove oggi il sindaco Mauro Carturan ha rassegnato le sue dimissioni nel corso del comunale. Il Primo Cittadino ha poi aggiunto che tra 20 giorni, quindi il 9 ag ...

Terremoto a Cisterna, il sindaco Carturan annuncia le sue dimissioni dopo un consiglio infuocato

Il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, ha anticipato oggi, pubblicamente, le sue dimissioni. Lo ha fatto dopo l’ennesimo consiglio comunale infuocato. Negli ultimi mesi la tensione in aula era all’or ...

