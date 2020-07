Terracina, spintona e ruba la borsetta ad una donna anziana: arrestato 48enne (Di martedì 28 luglio 2020) Terracina, arrestato questa mattina intorno alle 8.20 un uomo di 48 anni del luogo accusato di rapina. In particolare il rapinatore lo scorso 20 giugno, a Borgo Hermada, si avvicinò ad una donna anziana minacciandola con un coltello e rubandole la borsetta, contenente 450€ ed un telefono cellulare. La signora a seguito degli spintoni del rapinatore ha inoltre riportato lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni. L’uomo adesso si trova presso la casa circondariale di Latina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

