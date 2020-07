Tennis, Palermo Ladies Open 2020: primo giro di tamponi a giocatrici e staff (Di martedì 28 luglio 2020) Si avvicina il 31° Palermo Ladies Open, il torneo Wta di Tennis in programma dall’1 al 9 agosto 2020. Le prime giocatrici sono giunte nel capoluogo siciliano e si stanno sottoponendo in queste ore ai primi tamponi e test sierologici, così come l’intero staff del torneo. Misure precauzionali d’obbligo in tempo di emergenza cororonavirus per salvaguardare la salute di tutti gli addetti ai lavori. A comunicarlo è l’organizzazione del torneo tramite un tweet: “Iniziato oggi il primo giro di tamponi e test sierologici per le giocatrici già arrivate a Palermo e lo staff del Palermo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Tennis, Palermo Ladies Open 2020: primo giro di tamponi e test sierologici a giocatrici e staff #PLO20 - SuperTennisTv : Il programma di oggi su #SuperTennisTV ?11:50 Palermo 2013 Errani-Zakopalova ?13:30 Davis Cup 2010 Del Potro-Cilic… - news_modena : Tennis, Campionato Nazionale a Squadre A1 – play out: buon pari per lo Sporting a Palermo - tennis_michi : @vincenzoarmetta Speriamo bene per Palermo ! Chissà quando arriverà ... - sassuolo2000 : Tennis, Campionato Nazionale a Squadre A1 - play out: buon pari per lo Sporting a Palermo - -