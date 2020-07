Tennis, il nuovo calendario dei tornei Challenger: cancellate le date di Orlando (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo una prima bozza, l’Atp ha recentemente pubblicato il nuovo calendario del circuito Challenger, prendendo determinate decisioni anche in virtù della situazione attuale del Covid-19 nei diversi paesi nel mondo. Sono infatti stati cancellati i tornei in programma ad Orlando in estate e buona parte degli eventi si disputerà in Europa, con qualche eccezione statunitense. Saranno ben sei i tornei che prenderanno il via in Italia, paese più presente da questo punto di vista, tanto che dal 17 agosto fino a fine settembre, solamente nella settimana dal 21 al 28 non si giocheranno tornei nella nostra penisola. Di seguito il calendario aggiornato: 17 AGOSTO: Praga (Repubblica Ceca), Todi (Italia) 24 AGOSTO: Praga II (Repubblica ... Leggi su sportface

Tennis, nuovo successo per Alessia Sbrana: Vittoria al torneo circuito Kinder di Torino

"Il nuovo centro tennis dietro la chiesa aiuterà anche tanti bimbi malati della Bielorussia"

E’ stato inaugurato domenica 26 luglio (con partite di beneficenza, messa e presentazione) il nuovissimo Circolo Tennis "San Massimiliano Kolbe" a Cattolica sull’area retrostante alla parrocchia di Sa ...

"Pensano al tennis, ma niente case agli sfollati"

"Erano i campi da tennis una priorità?" A chiederselo è Flavia Giombetti, la presidente del Comitato 30 Ottobre di Tolentino. Il cantiere del nuovo centro tennis, in contrada Pace, è stato consegnato ...

