Tennis – Aga Radwanska è diventata mamma! Su Instagram l’annuncio: benvenuto Jacob [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo aver lasciato il Tennis nel 2018, a causa di alcuni fastidiosi problemi fisici, Aga Radwanska ha espresso il desiderio di diventare mamma. L’ex Tennista polacca nelle ultime ore ha dato alla luce il suo primo figlio, Jacob, avuto dal matrimonio che la lega a Dawid Celt. Radwanska ha postato su Instagram la FOTO del tenero piedino del piccolo, annunciando ufficialmente la sua nascita a tutti i suoi follower. L'articolo Tennis – Aga Radwanska è diventata mamma! Su Instagram l’annuncio: benvenuto Jacob FOTO SPORTFAIR. Leggi su sportfair

A poche ore di distanza dalla paternità di Marco Cecchinato, anche un'altra (ex) protagonista del tennis internazionale ha coronato la gioia di diventare genitore. Si tratta di Aga Radwanska, ex tenni ...