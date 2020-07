Tenet: il ritorno al cinema di Inception svelerà alcune scene inedite (Di martedì 28 luglio 2020) Per festeggiare i dieci anni dall’uscita nelle sale, Inception tornerà al cinema e ci svelerà alcune scene inedite dell’attesissimo Tenet Non si può dire che questo 2020 sia un anno fortunato, tantomeno per un cineasta affermato come Christopher Nolan! A causa dell’emergenza Covid-19, il regista ha visto infatti slittare innumerevoli volte l’uscita del suo prossimo film, l’attesissimo Tenet. La recente notizia del rinvio a data da destinarsi aveva fatto precipitare tutti nel panico, ma fortunatamente è arrivato l’annuncio da parte della Warner Bros.: Tenet uscirà il 26 agosto in oltre settanta Paesi. Anche noi possiamo quindi tirare un sospiro di sollievo, dato che ... Leggi su tuttotek

zazoomblog : Tenet: il ritorno al cinema di Inception svelerà alcune scene inedite - #Tenet: #ritorno #cinema #Inception - tuttoteKit : #Tenet: il ritorno al cinema di #Inception svelerà alcune scene inedite #ChristopherNolan #WarnerBros #tuttotek - IAmElisabettaB : RT @PattinsonIta: Best Movie celebra il grande ritorno di Christopher Nolan con uno speciale di 25 pagine di interviste ai protagonisti – J… - PattinsonIta : Best Movie celebra il grande ritorno di Christopher Nolan con uno speciale di 25 pagine di interviste ai protagonis… - IlPetrolier3 : @acca___e Prima del ritorno del calcio dominavano incontrastati, ora ritorneremo quando usciranno questi film(Tenet… -