Temptation Island, un altro duro colpo per Antonella Elia. Le anticipazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Temptation Island sta riservando molte delusioni ad Antonella Elia. Stando alle anticipazioni, la showgirl riceverà un altro colpo basso dal fidanzato Pietro Delle Piane. Se inizialmente la relazione tra la Elia e il compagno sembrava una delle più solide all’interno del programma, ben presto sono emerse le prime criticità nel rapporto tra i due. Prima piccole incomprensioni, poi la gaffe di Antonella che ha cominciato a far vacillare la fiducia del fidanzato: la relazione tra i due è entrata presto in crisi. Dopo le provocazioni della showgirl, Pietro, arrabbiato, ha iniziato a relazionarsi con le tentatrici, mostrando grande interesse verso di loro. A aggravare la situazione, oltre il bacio di ... Leggi su dilei

