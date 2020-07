Temptation Island spoiler: tutto ciò che vedremo nella puntata del 28 luglio (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) Questa sera, martedì 28 luglio, andrà in onda il penultimo appuntamento con Temptation Island 2020 e gli spoiler sono molto interessanti. Le coppie ancora in gioco sono tre e tutte sono a rischio. Andrea e Anna sono ai ferri corti specie per alcuni comportamenti assunti da lei nel corso della permanenza nel villaggio. Antonella, invece, è rimasta profondamente delusa dal tradimento di Pietro. Lorenzo, invece, non ha gradito delle dichiarazioni fatte da Manila durante il reality show. spoiler su Antonella, Pietro, Anna e Andrea Gli spoiler sulla puntata di questa sera di Temptation Island rivelano che Antonella Elia prenderà visione di un altro filmato ... Leggi su kontrokultura

