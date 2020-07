Temptation Island, brutte notizie per Antonella Elia. Cosa accadrà? – Video (Di martedì 28 luglio 2020) Temptation Island, Antonella Elia resterà sconvolta dopo il falò e si farà consolare da Manila Lazzaro. Ma Annamaria dov’è? I fan attoniti La puntata in onda stasera di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena, con Antonella Elia protagonista, in negativo per le notizie che riceverà. La bella show girl resterà esterrefatta davanti ai Video che le verranno mostrati al falò e si farà consolare dall’amica Manila Lazzaro. Già, ma Cosa sarà successo? Sappiamo che nelle scorse puntate il fidanzato dell’ex valletta aveva ammesso il suo tradimento con una tentatrice. Un bacio, lontano dalle telecamere. Ci ... Leggi su bloglive

GVCCIDR4CO : @sbrinzii io e te presto a temptation island - MKRockBlock : @GiorgiaMeloni Piuttosto mi guardo Temptation Island - IlMagoDiOzzac : Ma perché hanno spostato Temptation Island a oggi?? - WhibleyDrama : Stasera c’è temptation island sono confusa - zazoomblog : Temptation Island spunta lindiscrezione: Antonella Elia disperata al falò. I fan notano un dettaglio: &Egrav… -