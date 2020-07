Temptation Island, anticipazioni: “Un altro duro colpo per Antonella”, cosa ha fatto Pietro? (Di martedì 28 luglio 2020) Pietro Delle Piane continua a deludere e far soffrire Antonella Elia a Temptation Island, cosa ha combinato nel villaggio? Va in onda stasera 28 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 la quinta puntata di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia, il percorso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane continua a far discutere, lei subirà un altro duro colpo. Sembrava essere partito bene il percorso della coppia, con il tempo però l’atteggiamento di Pietro nel villaggio sta facendo stare molto male la Elia, la quale continua a dire di essere delusa e amareggiata per colpa del fidanzato. Non è solo l’atteggiamento con le tentatrici a ... Leggi su nonsolo.tv

