Temptation Island, Annamaria e Antonio si sono lasciati dopo il falò di confronto? La segnalazione sulla coppia (Di martedì 28 luglio 2020) In attesa della nuova puntata di Temptation Island, arrivano le ultime indiscrezioni sulla coppia formata da Annamaria e Antonio. Leggi su comingsoon

soffficini : @sunxhazzax Ho commentato il fatto che abbia sbagliato un verbo, non ha di certo senso farne una questione di stato… - Sunxtommox : @BesTAcc0uNtEveR infatti, se volevi dirmelo beh fallo non mi tocca più di tanto ma fallo con gentilezza, non dicend… - Sunxtommox : Se ho sbagliato i verbi tu ti fai i cazzi tuoi, e poi davvero hai tutto sto tempo nei commenti per andare a cercare… - UnDueTreBlog : Temptation Island 7 – Quinta puntata del 28 luglio 2020 – Falò decisivi. - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Lo spot con Giulia De Lellis a ‘Temptation Island’ fa volare in class… -