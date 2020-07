‘Temptation Island 7’, quinta puntata: Pietro Delle Piane ci va giù pesante contro Antonella Elia, Anna Boschetti tira in ballo la famiglia di Andrea Battistelli e… (Di mercoledì 29 luglio 2020) La quinta puntata di Temptation Island è andata in onda eccezionalmente questo martedì, mentre per il gran finale dovremo attendere giovedì 30 Luglio. Il docu-reality estivo quest’anno ha messo alla prova l’amore di sei coppie Vip e Nip, e non sono mancati litigi, lacrime e momenti di spensieratezza. Se Sofia Calesso e Alessandro Medici, nonostante la gelosia reciproca, sono usciti mano nella mano dal programma, il finale per Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis è stato diverso. I due, infatti, complice la vicinanza di lei con il tentatore Alessandro Basciano, hanno troncato la loro relazione. Il feeling tra Basciano e la Liberati è stato confermato dal ragazzo in un’intervista, ma alcune segnalazioni rivelerebbero il contrario. La scorsa puntata era terminata, invece, ... Leggi su isaechia

