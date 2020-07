‘Temptation Island 7’, le anticipazioni della quinta puntata (Di martedì 28 luglio 2020) Andrà in onda stasera la penultima puntata di Temptation Island 7, il docu-reality che continua ad appassionare gli spettatori della prima serata di Canale 5 e che questa settimana andrà in onda con un doppio appuntamento, stasera e, come di consueto, giovedì sera. In queste ultime due puntate conosceremo gli epiloghi delle coppie le cui dinamiche ci hanno incuriosito finora: dopo i falò di confronto anticipati di Sofia Calesso e Alessandro Medici e di Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, stasera assisteremo sicuramente alla seconda parte del confronto tra Annamaria Laino e Antonio Martello, che la scorsa puntata ci ha mostrati uno di fronte all’altra pronti a confrontarsi, su richiesta di Annamaria, delusa dalla vicinanza del fidanzato con la single Ilaria Gallozzi. E se potremmo non ... Leggi su isaechia

