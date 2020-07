Temptation Island 2020: la diretta della quinta puntata dalle ore 21:35 (Di martedì 28 luglio 2020) Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ogni giovedì in prima serata (questa settimana, andrà in onda anche di martedì).Temptation Island 2020: le anticipazioni della quinta puntata pubblicato su TVBlog.it 28 luglio 2020 20:25. Leggi su blogo

Chris_Esp_ : stasera c’è temptation island ed è tradizione restare a casa sul divano con tua sorella a litigarti con la televisione ?? #TempationIsland - itsluucre : stasera forse non potrò guardare temptation island sono nera - occhioaivip : Questa sera commenteremo l’intera puntata di Temptation Island su questo gruppo Telegram che si occupa di gossip ????… - silaserquest : Luca Marinelli perdonami ma oggi devo guardare Temptation Island non posso riguardare Non essere cattivo per la quarantesima volta. - tinkerbxell : RT @givemelove_24: L'inter mi rovinerà la serata? Sì Mi faranno venire il fegato amaro? Sì Sarebbe meglio vedere temptation island? Sì… -