Temptation Island 2020, anticipazioni quinta puntata: come finirà il falò tra Annamaria e Antonio? Antonella Elia e Pietro sempre più in crisi (Di martedì 28 luglio 2020) Antonella Elia - Temptation Island 2020 L’amore delle coppie in gioco verrà messo a dura prova anche nella quinta puntata di Temptation Island 2020, in onda stasera su Canale 5. Oltre all’epilogo del falò tra Annamaria Laino e Antonio Martello, i telespettatori assisteranno infatti a diversi colpi di scena che metteranno a dura prova il percorso dei sei protagonisti rimasti nel villaggio sardo. Scopriamo insieme le anticipazioni. Appena Filippo Bisciglia e le immagini chiariranno quanto è successo tra Annamaria e Antonio, la narrazione si concentrerà su Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. ... Leggi su davidemaggio

