Tarquinia. Camminata dal santuario della Madonna di Valverde alla Terzeria di poggio (Di martedì 28 luglio 2020) Giù fino al santuario della Madonna di Valverde. Per proseguire alla chiesa di Santa Maria in Castello e arrivare, risalendo il centro storico, alle chiese di San Giacomo e del Salvatore. Si chiama “Camminata dal santuario della Madonna di Valverde alla Terzeria di poggio con apericena” la visita proposta dalla guida turistica Claudia Moroni per venerdì 31 luglio, con partenza dalla Barriera San Giusto alle ore 18,30. “Andremo nel cuore più antico del centro storico. – spiega Claudia Moroni – Dalla Barriera San Giusto, seguendo la cinta muraria, arriveremo al ... Leggi su laprimapagina

Sabato scorso mons. Gianrico Ruzza è stato accolto dai fedeli della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia come nuovo vescovo con una breve cerimonia dove è stata data lettura del decreto di nomina papale ...

È iniziato con una Messa al Forte Michelangelo, nel porto di Civitavecchia, il ministero episcopale del vescovo Gianrico Ruzza nella diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, sabato scorso, 25 luglio. «Vo ...

