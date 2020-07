Superbonus 110% e impianto fotovoltaico, massimale e detrazione (Di martedì 28 luglio 2020) Con l’entrata in vigore del decreto Rilancio, l’installazione di un impianto fotovoltaico, acquista una nuova spinta che incentiva l’investimento, aumentando il massimale di spesa. Secondo quanto riporta la normativa il massimale per l’installazione di un impianto fotovoltaico predispone un massimale autonomo rispetto a quello dei tradizionali lavori di ripristino del patrimonio edilizio (art. 16-bis del Tuir), anche se l’agevolazione è influenzata dalla presenza di questi interventi. impianto fotovoltaico e Superbonus 110% Il Decreto legge numer0 34/2020 ha resto l’installazione di un impianto fotovoltaico, uno degli ... Leggi su notizieora

gualtierieurope : Continua l'attuazione delle misure del #DLrilancio. L'@Agenzia_Entrate ha pubblicato la guida sul #superbonus al 11… - NotizieOra : Superbonus 110% e impianto fotovoltaico, massimale e detrazione - mauneobux : RT @mauneobux: #News Superbonus 110% a chi spetta e per cosa in base al decreto rilancio ? .. - mauneobux : #News Superbonus 110% a chi spetta e per cosa in base al decreto rilancio ? .. - antoniolongo50 : RT @HelpConsumatori: #Superbonus al 110%, a chi spetta e come richiederlo? La Guida dell'Agenzia delle Entrate -