Super Mario 64 stupisce ancora: dopo 25 anni i giocatori hanno finalmente trovato Luigi (Di martedì 28 luglio 2020) Luigi, nascosto da qualche parte in Super Mario 64, è stata a lungo una leggenda urbana e per moltissimo tempo si è parlato della questione. Bene, sono passati 25 anni e ora Luigi è stato finalmente trovato! Non esattamente all'interno di Mario 64, ma nel codice sorgente del gioco scoperto come parte del cosiddetto "gigaleak" di informazioni segrete sullo sviluppo di Nintendo.All'interno del leak ci sono i file di sviluppo di Super Mario 64 per il modello di Luigi, che i fan hanno ora messo insieme e presentato per la prima volta.Leggi altro... Leggi su eurogamer

gppflr : @Momo_glad Super Mario Odyssey è di una ciccinaggine estrema. Sullo store, a basso costo, ci sono Cuphead (da gioca… - iSim86 : @Momo_glad Zelda, super Mario odissey, Xenonlade chronicle 1 e 2, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Spada/Scudo, Mario Kar… - nomecreativo : RT @0DanieleFabbri: Anche io a forza di giocare a Super Mario ho iniziato a farmi di funghetti e a menare alle tartarughe. Mortacci vostra,… - MrMandolino : @DavideSoliani alla faccia, non sapevo neanche che esistesse un pinball di super mario - ShirubaGanna : Dire, Dire Docks - Super Mario 64DD: -

Ultime Notizie dalla rete : Super Mario Nintendo, il leak che viene dal passato svela i segreti di Mario e Zelda HDblog Spider-Man: Miles Morales includerà una versione rimasterizzata del titolo per PS4?

Una carriera da gamer iniziata con Turrican su Commodore 64 e proseguita poi direttamente su Super Mario 64. Credo in un mondo privo di lootbox e di titoli Pay To Win, anche se forse questo resterà so ...

Probabili formazioni di Inter-Napoli

Super sfida a San Siro tra l'Inter, che vuole conquistare i tre punti per conservare il secondo posto in classifica, e il Napoli, intenzionato a concludere al meglio il proprio campionato per preparar ...

Una carriera da gamer iniziata con Turrican su Commodore 64 e proseguita poi direttamente su Super Mario 64. Credo in un mondo privo di lootbox e di titoli Pay To Win, anche se forse questo resterà so ...Super sfida a San Siro tra l'Inter, che vuole conquistare i tre punti per conservare il secondo posto in classifica, e il Napoli, intenzionato a concludere al meglio il proprio campionato per preparar ...