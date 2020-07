Strage di Bologna, quest’anno niente corteo per le regole anti Covid. Merola: “Scelta dolorosa, ma abbiamo il dovere di dare l’esempio” (Di martedì 28 luglio 2020) “Ho risentito questa mattina il presidente dell’associazione familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, che condivide la scelta di non fare il corteo”. Lo ha spiegato in una comunicazione in apertura di Consiglio comunale il sindaco di Bologna Virginio Merola, parlando della commemorazione per il 40esimo anniversario della Strage del 2 agosto 1980. Quest’anno, infatti, non ci sarà il tradizionale corteo da palazzo d’Accursio fin alla stazione, ma la cerimonia si terrà prima nel cortile dell’edificio comunale e poi in piazza Maggiore. “Una scelta dolorosa” ha specificato Merola, che però ha anche sottolineato il dovere come istituzioni “di partire dall’atteggiamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

