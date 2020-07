Stop cartelle esattoriali e mutui fino al 31 dicembre: cosa prevede la manovra di agosto? (Di martedì 28 luglio 2020) Stop al pagamento di cartelle esattoriali e avvisi di pagamento fino alla fine dell’anno. La proroga riguarderà anche la moratoria sui mutui. La novità è portata dalla manovra di agosto che andrà al voto in Parlamento domani, 29 luglio e che estende molte delle misure introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica causata della pandemia di coronavirus. Stop cartelle esattoriali e mutui Non solo, quindi, prolungamento al divieto di licenziamento e alla cassa integrazione, la manovra estiva prolunga anche gli aiuti alle famiglie allungando i tempi dello Stop alla riscossione coattiva dei tributi. Lo ... Leggi su notizieora

