Stop ai dividendi, la raccomandazione della Bce alle banche (Di martedì 28 luglio 2020) La raccomandazione della Bce, Stop ai dividendi fino alla fine del mese di gennaio. Le indicazioni della Vigilanza della Banca Centrale. La Bce nella sua raccomandazione alle banche europee comunica di non pagare i dividendi e di non procedere con acquisti di azioni proprie, questo fino alla fine del mese di gennaio. La Bce alle banche europee: Stop ai dividendi fino al prossimo mese di gennaio La comunicazione arriva dalla Vigilanza della Banca Centrale. Nella nota, come riportato da il Sole 24 Ore, si specifica come la raccomandazione sui dividendi deve intendersi come una misura eccezionale. ... Leggi su newsmondo

