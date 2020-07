STM annuncia nuovi bond convertibili per 1,5 miliardi di dollari (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – STMicroelectronics annuncia il lancio di obbligazioni senior unsecured per un ammontare di 1,5 miliardi di dollari, convertibili in azioni ordinarie di STMicroelectronics già emesse o da emettersi e il rimborso anticipato delle Obbligazioni convertibili Zero Coupon per 750 milioni di dollari, con scadenza nel 2022, circolanti. Le nuove obbligazioni convertibili saranno offerte in due tranche (per un importo minimo di 500 milioni di dollari per ciascuna tranche) con scadenza a 5 anni e a 7 anni. Si prevede che i termini delle nuove obbligazioni convertibili contengano disposizioni standard che consentiranno alla Società di soddisfare i diritti di conversione delle Nuove Obbligazioni ... Leggi su quifinanza

STM annuncia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : STM annuncia