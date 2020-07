Stefano De Martino si gode la libertà: il passato è ormai alle spalle (Di martedì 28 luglio 2020) Stefano De Martino si lascia il gossip di questi giorni alle spalle e si gode la sua libertà con un tuffo in mare. Il nuoto per lui è come volare Foto da Instagram: @StefanodeMartinoInutile dirlo, Stefano De Martino è stato il protagonista assoluto del gossip di questa estate 2020. Per mesi non si è parlato d’altro che della fine della relazione con Belen Rodriguez e i vari retroscena e motivi sottostanti alla rottura. Il triangolo Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi è sulla bocca di tutti. Le riviste e i siti di gossip hanno raccontato del presunto flirt, sempre smentito dai protagonisti, fra il ballerino e la conduttrice de Le Iene. Sta di fatto ... Leggi su chenews

