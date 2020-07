Stefano De Martino papà single sul Tirreno, in barca (Di martedì 28 luglio 2020) Stefano De Martino la vacanza prosegue con il piccolo Santiago Stefano De Martino si sta godendo le vacanze da single in compagnia del figlio adorato Santiago. Il figlio di 7 anni gli riempie le giornate, in questo momento si trovano in barca, proprio sulle Isole del Tirreno. Nel weekend appena trascorso hanno fatto tappa a Monza. Hanno esplorato con pinne, occhiali e mascherine i fondali blu delle acque che circondano l’arcipelago, si sono divertiti tra giochi, sorrisi e risate. I due uomini sono molto legati, così come Santi è legato a Belen. A proposito di lei, Belen al momento si trova alle Baleari, tra Formentera e Ibiza insieme ai suoi amici e Gianmaria Antinolfi. Lui va e viene in base ai suoi impegni, si allontana e poi la raggiunge non ... Leggi su kontrokultura

