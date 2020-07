Stefano De Martino family, ecco la sorella e il fratellino. E che somiglianza (Di martedì 28 luglio 2020) Stefano De Martino può essere considerato senza problemi come l’uomo italiano più chiacchierato tra il 2019 e il 2020. Il suo celebre nome è quasi sempre stato protagonista delle tante testate di gossip, fin dai suoi esordi nel talent Amici di Maria De Filippi. Oltre ad esse un personaggio che non si dimentica facilmente, vista la sua bellezza e il suo carisma intrigante, le sue relazioni amorose sono l’esca da cui pendono i paparazzi e le varie riviste di cronaca rosa. La rottura con Belen Rodriguez ha persino superato il caos mediatico generato quando Stefano De Martino lasciò, per la showgirl argentina, la fidanzata e compagna di talent Emma Marrone. L’ex ballerino di Amici e la diva sudamericana avevano tentato una ricongiunzione amorosa soprattutto per il bene del ... Leggi su tuttivip

