Stefania Pezzopane: “Oggi mi sono laureata”. Ecco la facoltà e il voto della deputata Pd (Di martedì 28 luglio 2020) Stefania Pezzopane si è laureata. Ed è lei stessa a comunicarlo sui social, per la precisione su Facebook e Instagram, con un post: “MI sono LAUREATA CON 110 E LODE. Una grandissima emozione. sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche. Oggi per me è una giornata importante. E voglio condividerla con tutte e tutti voi”, ha scritto la dem Pezzopane. Che ha voluto anche ringraziare, come accade spesso in occasione della laurea, il relatore: “Grazie al relatore della tesi Chiar. mo Prof Romano Orru’ – della Facoltà di Scienze Politiche dell’Universita’ degli Studi di Teramo – ed a tutta la Commissione. La mia tesi: “Governabilità e ... Leggi su ilfattoquotidiano

