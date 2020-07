Steam aggiunge il pulsante 'Richiedi l'accesso' (Di martedì 28 luglio 2020) Sembra che Valve stia sviluppando un modo per giocare in beta. Un nuovo pulsante per richiedere l'accesso ai playtest è apparso sulla pagina Steam di Total War: Elysium. Sembra essere il primo gioco finora ad avere questo pulsante, sebbene ne possano seguire altri.La modifica è stata individuata e riportata dal creatore di SteamDB "xPaw". "Richiedendo l'accesso riceverai una notifica quando lo sviluppatore sarà pronto ad accettare altri partecipanti", afferma la nuova sezione del negozio. È necessario aver effettuato l'accesso al proprio account Steam per richiedere l'accesso.Finora, il pulsante è stato individuato solo nella pagina dedicata a Total War: Elysium e non sembra che Valve ... Leggi su eurogamer

