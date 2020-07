Stato emergenza, Meloni contro Conte: “Sono scioccata, deriva liberticida” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – “Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il Governo?”. Così su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Leggi su dire

