Stato di emergenza – Smartworking, rientro a scuola, blocco dei voli: cosa cambia se si decide (o meno) per la proroga fino al 31 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) I divieti di assembramento, l’obbligo di mascherine, il comitato tecnico scientifico e i dpcm: negli ultimi sei mesi l’Italia ha vissuto in Stato di emergenza. Istituito il 31 gennaio – subito dopo la notizia dei primi contagi in Italia, la coppia di turisti cinesi ricoverata allo Spallanzani – dovrebbe terminare tra pochi giorni, alla fine del mese. Ma oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiederà al Senato di rinnovare il decreto (che scade il 31 luglio) prorogando quindi fino al 31 ottobre lo Stato di emergenza. Non fino a fine dicembre, quindi, come era Stato inizialmente ventilato. Altri tre mesi necessari, secondo Palazzo Chigi, a controllare la curva epidemica e contenere sul nascere ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Spalancare i porti ai clandestini postivi e prolungare lo stato di emergenza? NO. Gli Italiani meritano libertà, la… - matteosalvinimi : #Salvini: Se non c'è una reale emergenza sanitaria in questo momento, perché prolungare lo stato di emergenza sanit… - matteosalvinimi : Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i cl… - Anrose50101401 : @matteosalvinimi Sono gli sbarchi dei iclandestini il problema mentre l'Italia affonda nella merda ci aggiungiamo… - Spiralwavemood : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus -