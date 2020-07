“Stato di emergenza”: senza emergenza, preventivo, permanente (Di martedì 28 luglio 2020) È sicuramente un segno di decadenza culturale e morale l’uso in un contesto improprio del termine “negazionismo”, che ora viene applicato a coloro che negano che esista ancora un’emergenza sanitaria legata al Covid-19 oppure che escludono, confortati dalle previsioni di scienziati più o meno accreditati, che il virus possa tornare a colpire con la virulenza che abbiamo conosciuto.È pur vero però che altri scienziati l’evenienza non la escludono e qualcuno la ritiene addirittura, se non sicura, probabile. Lo fanno per vanagloria o per interesse politico? Vai a saperlo!Quello che dovrebbe essere chiaro a tutti noi, che scienziati non siamo ma crediamo semplicemente di avere un po’ di buon senso, è che del virus conosciamo così tanto poco che ogni previsione rischia di andare a sbattere contro il ... Leggi su huffingtonpost

