Stato di emergenza prorogato fino a ottobre: è bufera (Di martedì 28 luglio 2020) Il premier Conte annuncia la proroga dello Stato di emergenza fino a ottobre. Insorgono le opposizioni: “Deriva liberticida” Nel corso del consiglio dei ministri di questa mattina “e’ emerso l’indirizzo di limitare l’estensione temporale” dello Stato di emergenza “al prossimo mese di ottobre”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula al Senato, spiega l’agenzia di stampa… L'articolo Stato di emergenza prorogato fino a ottobre: è bufera Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

