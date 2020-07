Stato di emergenza, Governo verso la proroga fino al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Intervento di Conte al Senato: ancora effetti Covid ma contenuti e circoscritti, incongruo sospendere bruscamente le misure Leggi su ilsole24ore

