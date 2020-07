Stato di emergenza fino al 31 ottobre: cosa comporta? (Di martedì 28 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte vorrebbe prorogare lo Stato di emergenza fino alla fine di ottobre, questo per fare in modo che qualsiasi decisione di ugenza presa dall’esecutivo non debba passare al vaglio del Parlamento e dando modo di intervenire con maggiore celerità in caso di bisogno. Questa proposta, però ha deStato sospetto e preoccupazione anche all’intero stesso della maggioranza di governo. L’attuale Stato di emergenza, iniziato con l’epidemia di coronavirus, è in scadenza tra pochi giorni, il 31 luglio. Prolungamento Stato di emergenza Anche gli stessi deputati del PD, partito all’interno dell’attuale maggioranza si chiedono a cosa serva prolungare lo ... Leggi su notizieora

