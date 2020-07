Stato di emergenza Covid-19, verso la proroga fino al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Il 15 ottobre è la data di proroga dello Stato di emergenza per il Coronavirus che dovrebbe essere indicata nella risoluzione di maggioranza in Senato. Il testo, è ancora in fase di limatura. "Pur in ... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Se non c'è una reale emergenza sanitaria in questo momento, perché prolungare lo stato di emergenza sanit… - matteosalvinimi : Spalancare i porti ai clandestini postivi e prolungare lo stato di emergenza? NO. Gli Italiani meritano libertà, la… - matteosalvinimi : Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i cl… - maxschiavini : RT @CriticaScient: @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT Doveroso ammettere che lo stato di emergenza non serve se non a interessi personali. - enricolanza : @Ettore_Rosato @Montecitorio Lo stato di emergenza non deve essere prorogato perché non ci sono più le ragioni -