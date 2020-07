Stato di emergenza, Conte chiederà la proroga fino al 31 ottobre. No dell’opposizione: “Faremo barricate in Aula” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Giuseppe Conte vuole prorogare lo Stato di emergenza, chiederà al Parlamento di votare per un prolungamento dell’emergenza coronavirus fino al 31 ottobre oggi in Senato e domani alla Camera. Il governo giallofucsia è compatto e minimizza: “Nessun lockdown“. L’opposizione è assolutamente contraria e annuncia “barricate” in Aula. I giallofucsia minimizzano: “proroga solo per motivi tecnici” Conte riferirà sulla situazione epidemiologica nel Paese per motivare la necessità di prolungare lo Stato d’emergenza, in scadenza venerdì. Una necessità, assicurano fonti del ... Leggi su ilprimatonazionale

