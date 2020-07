Stato di emergenza, Conte al Senato: “La scuola è una grande sfida per il Paese. Serve sforzo collettivo, in 10 milioni tornano in classe” (Di martedì 28 luglio 2020) Non è mancato all’interno del discorso del premier Giuseppe Conte in Senato per la proroga dello Stato di emergenza, un passaggio sulla scuola e sul rientro in classe a settembre. “La mancata proroga – esordisce il presidente del Consiglio – finirebbe per far cessare l’operatività del commissario“. Una struttura che, soprattutto in questo periodo, “è fondamentale” perché, specifica Conte “sta procedendo all’acquisizione e alla distribuzione delle apparecchiature, dei dispositivi e degli arredi per consentire l’ordinato avvio dell’anno scolastico”. Per questo, dichiara Conte, essendo “più di 10 milioni di persone che dovranno rientrare a ... Leggi su ilfattoquotidiano

