Stato d'emergenza, un po' di criptonite per Conte (Di martedì 28 luglio 2020) Stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre. E con dei precisi paletti. In sintesi: pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative, eventuali misure limitate nel tempo e proporzionate al livello di pericolo, decreti e non dpcm per istituire zone rosse e limitazioni delle libertà personali. Dopo una trattativa andata avanti fino all’ultimo minuto utile, la maggioranza ha fissato paletti stringenti a cui legare il proprio sì alla proroga dello Stato d’emergenza.Le riunioni sono iniziate di primo mattino, e sono durate fino intorno alle 18, quando Giuseppe Conte aveva già terminato il suo (prudente) intervento al Senato. A sbloccarsi per primo è l’accordo sulla data. Due settimane in meno di quanto inizialmente proposto dal governo. Un compromesso ... Leggi su huffingtonpost

