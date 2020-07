Stato d'emergenza: Senato approva proroga fino al 15 ottobre. Ma per il governo la strada resta in salita (Di martedì 28 luglio 2020) L'aula del Senato con 157 «sì», 125 «no» e tre astenuti ha approvato la proroga dello Stato di emergenza per il Covid-19 fino al 15 ottobre. Quello di oggi a Palazzo Madama è Stato un primo banco di prova per il governo in vista del voto di domani, quando il governo dovrà chiedere al Parlamento il terzo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro. I precedenti due hanno incassato il voto favorevole anche delle opposizioni. Un sostegno non più così scontato vista la posta in gioco e le richieste, soprattutto, di Lega e Fratelli d'Italia. Per l'esecutivo giallorosso queste settimane prima della pausa estiva sono un cul de sac decisivo. restano ... Leggi su iltempo

