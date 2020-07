Stato d’emergenza, Senato approva la proroga al 15 ottobre con 157 ‘sì’. Conte: “Inevitabile, nessuna torsione autoritaria”. All’opposizione: “Chiedetelo ai governatori” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Senato ha approvato con 157 voti a favore la proroga dello Stato d’emergenza fino al 15 ottobre richiesta dal governo che con un intervento in aula del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato quali provvedimenti non sarebbero più stati attuabili in caso di stop da parte dei membri della plenaria. Da parte del governo non c’è nessuna “volontà di prorogare paure e allarmismi” e con un prolungamento dello Stato d’emergenza non ci sarebbe alcuna “torsione autoritaria“, aveva replicato Conte durante il suo intervento in aula alle accuse che arrivano da una parte del Senato: “Vi sfido a interrogare i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - chedisagio : Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve app… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - Principe3001979 : RT @Capezzone: Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’anima al gri… - zuggy04 : RT @chedisagio: Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve appunto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Fontana: “Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato” Rep