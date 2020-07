Stato d’emergenza, il governo propone la proroga fino al 31 ottobre: cosa cambia per i cittadini (Di martedì 28 luglio 2020) Era lo scorso 31 gennaio 2020 quando l’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte dichiarava lo Stato d’emergenza per la durata di 6 mesi per via dell’emergenza Coronavirus. Stato d’emergenza che, perciò, è prossimo alla scadenza tra qualche giorno, il 31 luglio, ma che il governo vuole prorogare fino al 31 ottobre. Attraverso lo Stato d’emergenza sia a Palazzo Chigi che alla Protezione Civile sono conferiti “poteri straordinari” o “speciali”, motivo per cui due partiti della maggioranza, come Pd e Iv, hanno domandato a Conte delle garanzie da fornire al Parlamento. Garanzie che, in sostanza, si concretizzano attraverso la richiesta di un decreto che fissi il perimetro entro cui si muoverà il ... Leggi su tpi

