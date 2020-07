'Stato d'emergenza fino al 15 ottobre'. I motivi di Conte, d'accordo con la maggioranza. Salvini sente il Colle (Di martedì 28 luglio 2020) La pandemia non è risolta, sarebbe incongruo sospendere bruscamente le misure d'emergenza. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa al Senato. La proroga dello Stato ... Leggi su tg.la7

GiuseppeConteIT : Non bisogna generare confusione nella popolazione: la proroga dello stato di emergenza non significa affatto tornar… - matteosalvinimi : “Si può prorogare lo stato di emergenza? Risposta negativa, senza emergenza non si può prorogare. Tale scelta sareb… - AnnalisaChirico : La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Co… - ComPesaresi : RT @Storace: #Storace: #Governo vergogna, #Conte insiste e mantiene #segreti i dati sul #Covid - Amarenapx : RT @BoscoCeduo: Il 13 luglio scorso il TAR del Lazio ha desecretato i verbali del Comitato tecnico scientifico del Governo sulla gestione d… -