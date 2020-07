Stato d’emergenza, Faraone (Iv): “Incoerente la proroga senza il sì al Mes” (Di martedì 28 luglio 2020) “Voteremo la risoluzione di maggioranza e sosterremo il governo. Però vorrei porre una questione e cioè per quale motivo si senta la giusta esigenza di prorogare lo Stato di emergenza collegandolo all’emergenza sanitaria e al prossimo turno elettorale. Per quale motivo non si usano le risorse che l’Europa mette a disposizione per l’emergenza sanitaria, cioè il Mes. L’ambiguità è qui, noi abbiamo la possibilità di usare quelle risorse immediatamente. Da un lato si dice di avere bisogno di uno strumento per agire, dall’altro c’è la scelta sbagliata di non usare il Mes. E’ un atteggiamento contraddittorio“. Lo ha detto Davide Faraone di Italia viva parlando al Senato. L'articolo Stato d’emergenza, ... Leggi su ilfattoquotidiano

