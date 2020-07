Stato d'emergenza, dalla scuola ai viaggi ecco cosa accade in cinque punti (Di martedì 28 luglio 2020) Nelle prossime ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenterà alle Camere per spiegare le motivazioni per le quali il governo chiede una proroga dello Stato d'emergenza legato all'epidemia da Coronavirus fino al prossimo 31 ottobre. Quello attualmente in vigore, proclamato il 31 gennaio 2020, scadrà a fine luglio. La maggioranza dovrebbe votare compatta la proroga, mentre le opposizioni sono contrarie. Per il premier, lo Stato d'emergenza fino a ottobre permetterebbe al governo di reagire più prontamente a un eventuale riacutizzarsi dell'epidemia e di avere meno lacci burocratici nel riorganizzare la ripartenza dell'anno scolastico, vera e propria emergenza del momento visto che mancano solo una cinquantina di giorni alla riapertura delle aule. Nel dettaglio, ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : Spalancare i porti ai clandestini postivi e prolungare lo stato di emergenza? NO. Gli Italiani meritano libertà, la… - matteosalvinimi : #Salvini: Se non c'è una reale emergenza sanitaria in questo momento, perché prolungare lo stato di emergenza sanit… - matteosalvinimi : Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i cl… - GMarcuccio : RT @AzzurraBarbuto: Conte oggi chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre Renzi fa i balletti a cui ormai siamo abitu… - occhio_notizie : Nelle prossime ore arriverà l'annuncio -