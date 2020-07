Stato d’emergenza, Conte in Senato: “Nessuna torsione autoritaria con la proroga” (Di martedì 28 luglio 2020) “La proroga dello Stato di emergenza è imposta da regioni tecniche ma non precludere una valutazione politica, ci mancherebbe. In quest’Aula tutti siete chiamati a operare una valutazione politica”. Lo ha detto Giuseppe Conte replicando al Senato. “Con la proroga”, ha aggiunto, “non alimentiamo paure e allarmismi e non c’è nessuna torsione autoritaria da parte del governo”. L'articolo Stato d’emergenza, Conte in Senato: “Nessuna torsione autoritaria con la proroga” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - chedisagio : Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve app… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - Parmenide7 : RT @RadioSavana: Questo è matto. Conte ha prorogato lo stato d'emergenza fino ad ottobre perchè altrimenti non può più affittare a spese de… - RamalliMaria : RT @RadioSavana: Questo è matto. Conte ha prorogato lo stato d'emergenza fino ad ottobre perchè altrimenti non può più affittare a spese de… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Fontana: “Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato” Rep