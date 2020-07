Stato d’emergenza, Conte in Aula Verso la proroga fino al 31 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiederà al Senato la proroga dello Stato d'emergenza. Un passaggio che poi porterà il premier anche alla Camera, mercoledì, per l’approvazione finale. Una scelta che le opposizioni hanno già espressamente criticato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

