Stati Uniti, Twitter blocca il figlio di Trump: "Fa disinformazione sul coronavirus". Video rimosso anche da Fb e YouTube (Di martedì 28 luglio 2020) Con una nota, il social network fa sapere che l'account di Donald jr, figlio maggiore del presidente, è stato sospeso per aver violato le regole sulla diffusione di aggiornamenti relativi al Covid potenzialmente dannosi. Bill Gates: "Diffusione di fake news più veloce della... Leggi su repubblica

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - Agenzia_Ansa : In 24 ore record di morti per coronavirus negli Stati Uniti: 1592, il numero più alto da due mesi e mezzo. In #Cina… - repubblica : Stati Uniti, Twitter blocca il figlio di Trump: 'Fa disinformazione sul coronavirus'. Video rimosso anche da Fb e Y… - LilySej1 : RT @LilySej1: #China Esclusivo nuovo filmato dal drone dei campi di prigionia degli #Uighur Ah no! Sono gli Stati Uniti d'America #Arizo… - pcexpander : Grace Hopper, il cavo sottomarino di Google per collegare Stati Uniti, Regno Unito e Spagna #pcexpander #cybernews… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti: treno deraglia su un ponte, ecco le drammatiche foto Corriere della Sera PARCO SIRENTE: NO DI LEGAMBIENTE A RIPERIMETRAZIONE, ''IN APPENNINO CAMOSCI HANNO SUPERATO 3MILA UNITA'''

L'AQUILA - “Nell’Appennino centrale la popolazione di camoscio ha sicuramente superato le 3mila unità. Non si proceda al taglio sconsiderato del Parco regionale del Sirente Velino, un'area di grande v ...

Il risiko di Trump e il ballo del Cremlino

Uno smacco per Trump, che puntava sul summit per dimostrare al mondo come gli Stati Uniti fossero un luogo sicuro Ufficialmente, la strategia dietro il ritiro delle truppe statunitensi in Germania, ...

L'AQUILA - “Nell’Appennino centrale la popolazione di camoscio ha sicuramente superato le 3mila unità. Non si proceda al taglio sconsiderato del Parco regionale del Sirente Velino, un'area di grande v ...Uno smacco per Trump, che puntava sul summit per dimostrare al mondo come gli Stati Uniti fossero un luogo sicuro Ufficialmente, la strategia dietro il ritiro delle truppe statunitensi in Germania, ...